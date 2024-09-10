打造亞洲資產管理中心 金管會彭金隆端出6年期五大具體計畫

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-10 17:46

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「亞洲資產管理中心」為賴政府主要推動政策之一，金管會主委彭金隆今 (10) 日端出五大計畫，包括壯大資產管理、普惠永續融合、財富管理促進、資金投入公建、擴大投資台灣，期許透過跨部會溝通及合作，以「二年有感、四年有變、六年有成」6 年期計畫來達成政策目標。他強調，金管會扮演發動者，向上提升、繁榮經濟不光是金融業的任務，更是全民應關注的議題。

總統賴清德競選政見在金融方面提出透過鬆綁法令、整合公私資源，同時提供多元的商品，吸引國外資產公司來台灣立點投資，讓台灣能夠成為亞洲的資產管理中心。在行政團隊積極規劃推動下，行政院長卓榮泰成立「經濟發展委員會」，於今 (2024) 年 7 月召開首次會議，將「亞洲資產管理中心」列為主要推動政策，行政院已請金管會做全面性評估。

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彭金隆致詞時表示，事實上，政府過去花了很長的時間、精力，卻沒有很大的成效，現在在天時地利人和之下，是最適合推動台灣亞洲資產管理中心的時機，與 20 年前來做有很大的不同。在金管會努力下，現已提出打造亞洲資產管理中心相關政策。

觀察亞洲國家資產管理模式，新加坡、香港具有非常多的稅負、外匯、語言優勢，但相對來說，他們並無產業優勢，對於吸引金流、外資，日本模式與台灣較為相近，值得我們借鏡。

彭金隆指出，發展資產管理中心的五大面向，包括人 (目標客戶)、錢 (金流)、商品 (投資標的)、機構 (資產管理業者)、誘因 (租稅與政策)。台灣具有四大優勢，包括具競爭力的產業優勢、充沛的民間財富、快速上升的投資動能、持續成長的市場發展遠景。

彭金隆指出，台灣資本市場已有相當國際競爭力，今年以來上漲 158%，半導體產業市值占比領先全球，財管規模已有 1.87 兆元，基金市場從 103 年起成長 340%，ETF（指數型股票基金）規模亞太居冠，而面對全球競爭，光是只有天時不夠，要有明確定位。

彭金隆打趣分享自身經驗，以前在鄉下長大，每當曬穀之際，都會有麻雀聚集，但麻雀通常是一哄而散。希望未來我們是有根的，以台灣為特色，打造一個資產管理中心，讓外資能夠投資台灣、建設台灣，這是很務實的，並直言，如果連本國人財富都留不下來，該如何吸引外資。