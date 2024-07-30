星宇航中部航網成型 富國島航線10月底開出
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-30 16:01
星宇航空 (2646-TW) 今 (30) 日宣布再新增一條台中出發航線，航向新興熱門度假勝地富國島，10 月 27 日啟航，每日 1 班往返，以 A321neo 執飛， 屆時星宇於台中國際機場將提供澳門、高松、峴港和富國島等四個航點的飛航服務。
星宇指出，富國島位於越南西南方，除了是越南最大離島外，也是唯一免簽證的越南領土，島上遍佈五星酒店和 Villa，並設有世界最長跨海纜車、越南最大野生動物園和遊樂園等，已成為近來親子旅遊的首選。
因此，星宇航也將開出台中 - 富國島航線，並將於 9 月 1 日起將台北 - 富國島航線放大至 A330neo 機型執飛。
為擴大搶攻團客，星宇也與各大旅行社合作推出富國島團體行程，五天四夜最低價新台幣 35,900 元起。
此外，星宇也表示，聯手時尚雜誌 Vogue 推出「換個地方戀愛吧 Love in Phú Quốc」戀愛時境秀節目，節目將於 8 月 13 日正式登場。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨號貼文看更多
下一篇