星宇航中部航網成型 富國島航線10月底開出

星宇航空 ( 2646-TW ) 今 (30) 日宣布再新增一條台中出發航線，航向新興熱門度假勝地富國島，10 月 27 日啟航，每日 1 班往返，以 A321neo 執飛， 屆時星宇於台中國際機場將提供澳門、高松、峴港和富國島等四個航點的飛航服務。

星宇指出，富國島位於越南西南方，除了是越南最大離島外，也是唯一免簽證的越南領土，島上遍佈五星酒店和 Villa，並設有世界最長跨海纜車、越南最大野生動物園和遊樂園等，已成為近來親子旅遊的首選。