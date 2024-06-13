〈星宇股東會〉AI翻轉賠錢貨 張國煒：未來10年空運會持續好

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-14 11:30

星宇航空 (2646-TW) 今 (14) 日召開股東常會，董事長張國煒表示，今年是 AI 元年，相關運用商機相當龐大，在各種產品推陳出新下，預期未來 10 年空運不會不好，「會一直持續好」，也因此，日前簽下 A350F 貨機的購機合約，預計自 2027 年起陸續交機。

張國煒說，疫情前貨運對航空業者而言是賠錢貨，但疫情前間整個產業已轉變很大，現在確定有貨運的需求，因此，日前與空中巴士簽訂 5 架 A350F 貨機購機合約，為台灣首家引進 A350F 機型的航空公司，甚至「還在想 5 架夠不夠」。

張國煒進一步提到，依目前的機隊規劃，美國線布局完成後機隊都不夠用，力拚 10 年內完成 60 幾架機隊的營運規模，有望創下台灣民航史上發展最快歷史。

不過，張國煒說明，現在因供應鏈很亂、交機推遲，還有人力短缺問題，也不是有錢就買飛機，後續人才的培養都要跟上，隨著國際能見度越來越高，接下來期許成為國際民航界的一顆星星，在國際上占有一席之地。

另外，對於外界期待星宇航空加入寰宇一家 (oneworld)，張國煒回應，這是國內航空公司唯一欠缺的聯盟，今年內部也有討論過，接下來兩年會花時間處理。