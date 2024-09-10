中台競價拍賣完成 得標均價87.33元 9/12起每股80元公開申購

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-10 13:02

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全方位資源循環處理方案業者中台資源科技 (6923-TW) 預計在 9 月 25 日以每股 80 元上市掛牌交易，今 (10) 日完成 6330 張股票上市前釋股競價拍賣，得標加權平均價為 87.33 元，公開申購承銷價為 80 元。

中台表示，公司辦理競價拍賣股數總計 6330 張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。今日開標得最低得標價 85 元，最高得標價 124.1 元，計算得標加權平均價為 87.33 元，12 日起公開申購。

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中台資源科技也是可寧衛 (8422-TW) 及金益鼎 (8390-TW) 的重要轉投資事業之一，中台資源已決議對一廠進行產能擴充，預計對一廠就可能固態廢棄物產能擴增 40%，預計在 2026 年營運。

中台資源科技在 2024 年第二季營收 5.59 億元，毛利率 35.51%，季增 10.97 個百分點，年減 0.75 個百分點，稅後純益爲 1.39 億元季增 92.36%，年增 1.08 倍，單季每股純益達 1.68 元。中台資源科技 2024 年上半年營收 9.99 億元，毛利率爲 30.68%，年減 9.81 個百分點，稅後純益 2.12 億元，年增 41.12%，每股純益達 2.56 元。

中台在 2024 年上半年合併營收 9.99 億元、年增 76%，業務占比各為土汙整治工程 42%、焚化處理等 37%、回收處理 12%、銷售銅粉等 9%，公司指出，2024 年上半年在四大業務營運都有顯著成長。

中台目前共有三座廠，中台一廠於 2019 年開始設廠、2022 年取得操作營運許可，主要針對電子、化工、醫療等等產業，爲近年全台單一最大民營事廢焚化與發電設施 (廢棄物代碼共 262 項)。中台資源已決議對一廠進行產能擴充，預計對一廠就可能固態廢棄物產能擴增 40%，擴充新增的產能預計在 2026 年進入營運。

中台在既有三座廠累積的經驗下，公司在 2023 年也投入土壤汙染整治案，主要就是因為有二廠的熱脫附汞回收技術，一廠的焚化熱處理跟空汙處理系統，剛好可以用於土壤污染的整治工程。