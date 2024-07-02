星胡同燒肉插旗大巨蛋 隨星宇航線不排除揮軍海外

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-02 18:20

吳念忠說明，星胡同以在各地的航點來設計菜單，並將燒肉店導入餐酒館和法式料理元素，創造出有趣多元的創新燒肉體驗，平均客單價約 2400 元。

橘焱胡同旗下目前共有 13 個品牌，包括日式精緻燒肉的「胡同燒肉」、「胡同裏燒肉」、日式雞肉串燒「台北鳥喜」、台灣牛肉麵「胡董牛麵所」、日式蝦味拉麵「一幻拉麵」、日本和牛燒肉專賣「一牛楽」、日本鰻魚飯專賣店「うなぎ四代目菊かわ」、手打炭燒和牛漢堡排「焱の挽肉」、連鎖燒肉丼品牌「開丼燒肉 VS 丼飯」、平價鐵板料理「唬唬鐵板廚房」、天婦羅專門店「天婦羅 杉村」、「星胡同」以及即將開幕的「BHC 韓式炸雞」。

截至 6 月底，全球總門店數共 47 家，包括在台灣有 40 家、海外 7 家；上半年合計新開 7 家門市， 其中 5 家門店趕在 6 月開幕，藉此搶攻暑假商機，橘焱胡同預計全年淨增店數逾 10 家。

此外，橘焱胡同也持續發展零售業務，以擴大營收動能，過往商品主要為精修手切肉品和聯名商品，正積極開發自有品牌產品，如胡同元氣燒肉起士捲、胡同燒肉粽。