首談遺囑有效 星宇張國煒：證明是總裁的意思

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-17 10:28

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星宇航空 (2646-TW) 董事長張國煒獲最高法院判定，獨得張榮發約 140 億元的遺產，對此，張國煒表態，此判決證明遺囑是總裁張榮發的意思，但不想花太多時間在這個事情上，全權委託律師團處理。

張國煒說，最高法院判張榮發的遺囑有效，以法律驗證總裁的意思，最重大的意義是讓大眾知道。

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不過，張國煒也表示，目前沒有計畫遺產運用投入星宇，要先拿到再說，至於下一步，就是全權委託律師團處理，因為很多事情關係到法律的專業。

星宇航空 16 日正式開航北美的第 3 個航點西雅圖，初期每周飛航 3 班，並計劃於明年初增至每日飛航，同時，星宇與阿拉斯加航空的共掛班號航班將於第四季開始營運，藉由此合作，旅客可於星宇官網購買轉機北美內陸的航班，並累積 COSMILE 哩程。