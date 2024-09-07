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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.77%，報0.6175元

鉅亨網新聞中心 2024-09-07 00:00


截至台北時間07日00:00，紐元/美元下跌0.0048點跌幅達0.77%，暫報0.6175點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+4.83%
  • 近 1 週：-0.54%
  • 近 3 月：+0.52%
  • 近 6 月：+2.25%
  • 今年以來：-1.57%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.77，本日下跌0.97%
  • 英鎊/美元相關性0.62，本日下跌0.36%
  • 歐元/美元相關性0.52，本日下跌0.23%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.73，本日下跌0.42%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.70，本日下跌0.93%
  • 美元/泰銖相關性-0.66，本日下跌0.03%

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紐元/美元0.6159-1.03%
澳元/美元0.6663-1.11%
英鎊/美元1.3114-0.49%
歐元/美元1.1073-0.32%
泰銖/美元0.029638-0.34%

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