外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.77%，報0.6175元
鉅亨網新聞中心 2024-09-07 00:00
截至台北時間07日00:00，紐元/美元下跌0.0048點跌幅達0.77%，暫報0.6175點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+4.83%
- 近 1 週：-0.54%
- 近 3 月：+0.52%
- 近 6 月：+2.25%
- 今年以來：-1.57%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.73，本日下跌0.42%
- 美元/挪威克朗相關性-0.70，本日下跌0.93%
- 美元/泰銖相關性-0.66，本日下跌0.03%
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