外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.5%，報1.1131元
鉅亨網新聞中心 2024-09-16 21:30
截至台北時間16日21:30，歐元/美元上漲0.0055點漲幅達0.5%，暫報1.1131點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.96%
- 近 1 週：-0.06%
- 近 3 月：+3.51%
- 近 6 月：+1.74%
- 今年以來：+0.29%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日上漲0.19%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日上漲0.36%
- 美元/瑞郎相關性-0.61，本日上漲0.57%
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