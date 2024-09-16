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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.5%，報1.1131元

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 21:30


截至台北時間16日21:30，歐元/美元上漲0.0055點漲幅達0.5%，暫報1.1131點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.96%
  • 近 1 週：-0.06%
  • 近 3 月：+3.51%
  • 近 6 月：+1.74%
  • 今年以來：+0.29%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.78，本日上漲0.66%
  • 歐元/加幣相關性0.69，本日上漲0.49%
  • 紐元/美元相關性0.55，本日上漲0.54%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日上漲0.19%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日上漲0.36%
  • 美元/瑞郎相關性-0.61，本日上漲0.57%

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歐元/美元1.11270.46%
英鎊/美元1.32020.61%
加幣/美元0.7355-0.08%
紐元/美元0.61870.50%

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