search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.78%，報1317.79元

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 18:00


截至台北時間16日17:59，美元/韓元下跌10.4點跌幅達0.78%，暫報1317.79點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.65%
  • 近 1 週：-0.68%
  • 近 3 月：-3.88%
  • 近 6 月：-0.18%
  • 今年以來：+2.68%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.81，本日下跌0.17%
  • 美元/泰銖相關性0.64，本日下跌0.09%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日下跌0.27%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.61，本日下跌0.4%
  • 英鎊/美元相關性-0.55，本日下跌0.5%
  • 紐元/美元相關性-0.51，本日下跌0.49%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/韓元1318.47-0.73%
泰銖/美元0.0300750.33%
歐元/美元1.11270.46%
英鎊/美元1.320.59%
紐元/美元0.61960.65%

延伸閱讀


Empty