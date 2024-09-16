外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.78%，報1317.79元
鉅亨網新聞中心 2024-09-16 18:00
截至台北時間16日17:59，美元/韓元下跌10.4點跌幅達0.78%，暫報1317.79點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.65%
- 近 1 週：-0.68%
- 近 3 月：-3.88%
- 近 6 月：-0.18%
- 今年以來：+2.68%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.81，本日下跌0.17%
- 美元/泰銖相關性0.64，本日下跌0.09%
- 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日下跌0.27%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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