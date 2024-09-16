債券ETF單周吸近萬人存債 00687B增逾7000人奪人氣王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-16 11:10

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距離 FOMC 會議倒數三天，市場多壓注會降息 1 碼，資金自 8 月股災以來湧入債市避險，集保最新統計指出，目前全台共有 90 多檔債券 ETF，受益人數創下歷史新高，總人數來到 189 萬 2157 人、單周吸引 9704 人投入存債行列，其中增加人數最多的為國泰 20 年美債 (00687B-TW)，僅僅一周增加 7083 人，位居所有債券 ETF 之冠，上周日均成交量高達 12.2 萬張。

根據集保上周五公布的統計數據顯示，債券 ETF 受益人增加以 00687B 最為顯著，增加人數前三大依序是 00687B 的 7083 人；上週新掛牌上櫃的兆豐 US 優選投等債 (00957B-TW) 受益人 5627 人；以及元大美債 20 年 (00679B-TW) 增加 1376 人。

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債券 ETF 達人分析，00687B 單周新增最多的主因，是其剛好將在聯準會降息前除息，投信官網已公告本季將配發 0.42 元股利，以上周五的收盤價 33.53 元計算，年化配息率 5.01%，預估今天最後買進日還會有買盤湧入。

市場達人指出，美國長天期公債存續期間平均落在 17 年左右，假設殖利率降 1%，債券價格會跟著上漲 17%，若降 2%，則有 34% 的報酬率可期待，加上持有期間領的債息約略 5% 左右，相當可觀。

觀察過去的歷史資料，三次的降息循環，長天期美債平均報酬可達 3 成，適合中長線投資人，在降息期間進行「存債型」布局。