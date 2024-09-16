郭明錤：估iPhone 16 首周末預購量衰退12.7% 受Pro系列需求不振拖累
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-16 13:53
天風國際證券分析師郭明錤最新報告中，預估 iphone 16 系列首週末預購量約 3,700 萬支，較去年 iPhone15 系列衰退 12.7%，主要是因 iPhone 16 Pro 和 Pro Max 的需求不如預期，而 Pro 系列的 Apple Intelligence 無法隨 iPhone 16 同步上市，加上中國市場競爭激烈，是導致 Pro 系列需求疲軟的關鍵原因。
郭明錤指出，iPhone 16 Pro 首週預購銷量年減 27%，而 Pro Max 則年減 16%，這兩款旗艦機型的疲軟表現直接導致了整體銷量的下滑。
郭明錤說明，Pro 系列需求疲軟可能與 Apple Intelligence 無法隨新機上市一同推出有關，加上中國市場競爭激烈持續影響 iPhone 需求，相較之下，iPhone 16 Plus 和標準版首週末銷售均呈現成長，但對整體出貨量提升幫助有限。
儘管 Pro 系列表現不佳，郭明錤認為供應鏈短期內生產計劃不會有大幅調整。他表示，蘋果仍有機會透過後續發布 Apple Intelligence 和年底促銷活動改善銷售，若成效有限，蘋果可能在 2025 年採取更激進的產品策略以刺激需求。
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