〈房產〉全台中古屋均價遠低預售屋行政區 台中中區及西屯區價差大

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-16 11:41

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預售屋的價格往往反映著對未來房價的預估，在資金湧入房地產市場，使預售屋房價飆升，與中古屋價差逐漸擴大。房仲業者根據實價登錄預售屋、中古屋交易資料，盤點近一年七都行政區預售屋與中古屋的平均單價價差幅度，前十名上榜的行政區中，就有一半位在台中市；其中，台中市中區預售屋比中古屋價格高逾 1.5 倍，位居七都之冠。

觀察前十名榜單中，台中市共有 5 行政區上榜，其中名列第一為中區，預售屋單價約 51.8 萬元，中古屋約 22.1 萬元，價差高達 150.2%，等於購買預售屋需要比中古屋多付出 1.5 倍的價格；而位居第二、三名為西屯區及北區，雙方價差都有 100% 以上，意即中古屋不用預售屋的一半價；而西區和北屯區則也有超過七成以上的價差。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台中市近年有不少重劃區、捷運、科技園區等題材，吸引建商推案，快速推升預售屋房價，導致中古屋房價還未跟上預售屋的漲幅，因此讓不少行政區的這兩類型產品有較大的價差幅度。其中，價差居冠的台中市中區，因區域發展較早、老屋占比高，中古屋房價基期較低。但在預售屋市場上，隨著近年來資金湧入房市，再加上捷運藍線建設等利多因素，帶動中區預售屋房價飆漲明顯，使兩者房價差幅巨大，位居七都之冠。

而西屯區、北區、西區及北屯區則是受惠於中部科學園區，還有熱門的重劃區水湳經貿園區、七期、14 期等，加上捷運建設等話題，且位在台中市中心，使得預售屋多處高價位，不過中古屋同樣擁有成熟的機能，房價卻相當親民實惠，相較之下，中古屋性價比值就相對較高。

同時，高雄也有兩區入榜，分別是鹽埕區及岡山區，皆有 75% 以上的價差。陳金萍表示，高雄市建設議題多，也有不少產業挹注，帶動預售屋需求和房價；而鹽埕區受到亞灣區、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、捷運建設等發展帶來需求，不過區域內新建案不多，預售屋價格易受單一建案導致價格推升，與中古屋價差也因此拉大。岡山區鄰近路竹與橋頭科學園區，加上捷運岡山路竹延伸線持續開發中，帶動預售房價快速上漲，因此也與中古屋房價拉開差距。

台南中西區機能成熟，購屋需求多，但素地卻少，因此新建案不多，供不應求的情況下，也使預售屋房價受到拉抬，擴大與中古屋的價差。而新營區則是受益於南科話題，帶動預售屋價格飆漲，拉開與中古屋的價差。