外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.49%，報1.5121元
鉅亨網新聞中心 2024-09-16 21:30
截至台北時間16日21:30，歐元/加幣上漲0.0074點漲幅達0.49%，暫報1.5121點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.08%
- 近 1 週：+0.04%
- 近 3 月：+2.39%
- 近 6 月：+2.07%
- 今年以來：+2.93%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.56，本日上漲0.57%
- 美元/日元相關性-0.46，本日上漲0.33%
- 美元/新加坡幣相關性-0.45，本日上漲0.19%
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