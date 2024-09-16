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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.49%，報1.5121元

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 21:30


截至台北時間16日21:30，歐元/加幣上漲0.0074點漲幅達0.49%，暫報1.5121點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.08%
  • 近 1 週：+0.04%
  • 近 3 月：+2.39%
  • 近 6 月：+2.07%
  • 今年以來：+2.93%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.69，本日上漲0.5%
  • 歐元/澳元相關性0.50，本日上漲0.16%
  • 英鎊/美元相關性0.42，本日上漲0.66%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.56，本日上漲0.57%
  • 美元/日元相關性-0.46，本日上漲0.33%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.45，本日上漲0.19%

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日元/美元0.0071080.00%

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