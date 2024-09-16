中信金案9/24准駁 銀行局喊話3金控：籲維持金融市場穩定發展

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-16 13:27

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新光金 (2888-TW) 併購案二搶一愈演愈烈，金管會銀行局副局長童政彰今 (16) 日表示，中信金 (2891-TW) 補件後仍在審查當中，如無須再補件，預計 9 月 24 日為最終准駁日，並對近來頻頻隔空交火的三家金控喊話，強調合意與非合意併購各有法源依據進行審查，且金融市場的穩定與發展不只是金管會的責任，也是市場參與者的共同責任，希望相關大股東及高階管理層都能有所認知。

童政彰今天上午陪同行政院長卓榮泰、金管會主委彭金隆等官員視察國泰世華銀打詐成效，會後接受媒體聯訪。

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外界關注中信金補件審查的狀況，金管會銀行局副局長童政彰表示，該案件正在依照金控法進行審查當中，如果有要進一步請中信金補件的話，因為牽涉到審查時程，會在適當時機與大眾說明，但如果沒有需要補件的話，最後應該會在 9 月 24 日做出准駁決定，目前細節不方便對外說明。

至於是否會以合意併購優先？童政彰表示，不論是雙方董事會通過的合意併購方式，或是採取公開收購方式，都會依照相關法令的授權來審查，且不管哪種方式，最終皆要到股東會上通過，形成共識。

童政彰說明，對於合意或非合意併購，現行各有法源基礎，非合意併購是依據金控法裡所要求的要件，以及授權的子法，逐一來審查，若是兩家董事會通過合併案，則依照金融機構合併法審理。

童政彰強調，金管會本身立場是中性的，並重申，維持金融市場的穩定與發展不僅是主管機關的責任，相關金融市場的參與者，也必須要有共同的責任與認知，不管是大股東或是公司的高階人員，都要這樣的認知。