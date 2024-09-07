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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.53%，報1.3574元

鉅亨網新聞中心 2024-09-07 00:20


截至台北時間07日00:20，美元/加幣上漲0.0071點漲幅達0.53%，暫報1.3574點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.29%
  • 近 1 週：+0.15%
  • 近 3 月：-1.38%
  • 近 6 月：-0.62%
  • 今年以來：+2.01%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.58，本日上漲0.52%
  • 美元/新加坡幣相關性0.54，本日上漲0.25%
  • 美元/挪威克朗相關性0.54，本日上漲1.16%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.66，本日上漲1.13%
  • 紐元/美元相關性-0.60，本日上漲1.01%
  • 英鎊/美元相關性-0.56，本日上漲0.51%

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美元/加幣1.35620.44%
澳元/美元0.667-1.01%
紐元/美元0.6172-0.82%
英鎊/美元1.3134-0.33%

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