前日銀官員渡邊努：升息速度可能比預期更快 今年估還有2次

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-06 10:23

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前日本央行官員、現任東京大學經濟學教授渡邊努 (Tsutomu Watanabe) 表示，日本央行的升息速度可能比預期還快，今年內還有可能採取兩次行動。

渡邊努視為日本首屈一指的通貨膨脹專家，去年日本央行行長職位出缺時，也曾是潛在候選人。

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他也向日本央行喊話，應努力更好地傳達其升息的決心，以確保如果升息步伐快於許多人的預期，市場不會恐慌。

渡邊努認為，日本央行 7 月 31 日宣布升息的理由與物價趨勢脫節，堅稱通膨步入正軌，顯示當局有意升息，以為潛在的經濟衰退建立緩衝，並盡快實現貨幣政策正常化，更意味著日本央行基本上只要想行動就行動。

渡邊說，「創造正利率是日本央行的基因，作為一名前官員，我可能也有這種基因。」但他表示，為了在經濟出現衝擊時騰出空間而升息並非毫無根據，但日本央行應該表明這個意圖。

在利率決定之前，渡邊認為「絕對」沒有機會採取行動，因為數據顯示消費者支出仍然脆弱。渡邊認為日本央行升息的部分原因是為了與利率路徑的市場定價保持一致，但該行應該更積極地傳達自己對利率路徑的看法。

渡邊表示，即使日本央行每季提高借貸成本，也不會破壞經濟，因為日本央行寬鬆的貨幣環境不會帶來薪資成長和通膨，「即使利率上升到 1%，我也不認為這會給薪資和通膨帶來大問題。」