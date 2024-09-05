想藉由AI泡沫破裂得利？BCA研究：那就買進日元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-05 19:50

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BCA Research 策略師在周三 (4 日) 的報告中表示，如果投資者想要應對 AI(人工智慧) 泡沫破裂，「買進日元」是最簡單的方法。

在 7 月底和 8 月初下跌後，標普 500 指數反彈至接近歷史最高水準，而那斯達克 100 指數和美國科技股則收復了此前的大部分跌幅。然而，BCA 策略師表示，這輪反彈背後潛藏著不穩定因素。

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BCA 認為，自 7 月中旬以來，美國科技股本益比已下降 8%，而長期債券價格則飆升 9%。這一轉變表明，與長期債券相比，美國科技股的相對估值已下降超過 15%。

策略師在報告中指出：「相對估值下跌 15% 意味著泡沫開始破裂。」

報告認為，到目前為止，美國科技股的價格調整相對溫和，主要是由債券價格上漲。問題是，這種調整可能還有很長的路要走，並且最終可能變得更加嚴重。

BCA 表示，最近指出美國科技股估值與債券和日元之間，幾乎完美的負相關。

儘管一些客戶質疑這種關係是因果還是相關，但 BCA 認為，這可能既不是因果關係，也不是相關關係，而是「反射性」的。BCA 解釋稱，日元套利交易尋求安全目的地，而自 2023 年初以來，這個目的地一直是持續上升的美國科技股。

然而，策略師指出，從投資的角度來看，這種差異並不那麼重要，因為結論保持不變。