日股9月暗黑開局 但與8月的潰敗相去甚遠

鉅亨網編輯林羿君 2024-09-05 16:27

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日經 225 指數連跌三天摜破 37000 點關卡，讓投資人感到恐慌，但分析師認為，日股 9 月開局不利，但情況與 8 月初「黑色星期一」的潰敗截然不同。

從周四的盤勢來看，以科技股為主的日經 225 指數開低下挫 1.9%，但跌幅隨後迅速收斂，甚至一度翻紅，雖然最終仍收跌 1.05%；而涵蓋成分股數量較多的東證指數也出現類似的趨勢。

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從領跌的類股來看，更能明顯看見差異。8 月份金融股以兩位數的跌幅帶頭拖累市場，而 9 月初領跌的多半集中在半導體及涉足大宗市場的股票，且跌幅溫和大約在 4%~5% 左右。

從成交量來看，9 月前三個交易日的日股的成交量也比上月同期減少約 43%。

這些數據顯示，本月日股並未像 8 月初時成為全球金融市場的「震央」，因為當初日本央行的強硬貨幣立場顛覆了貨幣和利率交易策略，並迫使日本散戶拋售股票，以結清臃腫的保證金交易不位，這是加重當時日股跌幅的主要因素。

東京 T&D 資產管理公司高級交易員 Yusuke Sakai 表示，「眼下我們不太可能再看見類似先前的恐慌性拋售潮了。」

不過，日經指數、東證指數在週三下挫之後，週四依舊疲軟不振，這讓投資人不得不保持高度警覺，因為 8 月「黑色星期一」崩跌之後，隔日即大幅反彈。