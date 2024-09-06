策略師示警 非農報告可能讓日元再度升到141

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-06 13:50

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貨幣策略師認為，如果美國的非農就業數據提振聯準會 (Fed)9 月大幅降息的機率，日元對美元可能在周五稍晚測試 8 月股災時觸及的 141.7 日元新高水準。

麥格理集團策略師 Gareth Berry 表示，如果美國就業數據出現任何意外，日元將應聲波動；他進一步指出，若失業率上升至 4.4%，「美元兌日元將陷入困境」。

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摩根大通和瑞穗證券的策略師也將美國就業數據視為日元延續漲勢的潛在催化劑，因為其可能決定 Fed 是降息 25 或 50 個基點。

截至台灣下午 1 點 30 分，日元對美元升值 0.5% 至 142.7 日元，可望連四天上漲，日元只需再上漲約 1% 即可突破 8 月 5 日「黑色星期一」期間創下的 141.7 日元水準。

由於摩根大通預期美國非農就業數據不佳，將促使 Fed 降息 50 個基點，因此正在增加日元多頭部位。策略師 James Nelligan 和 Patrick Locke 在周四的報告中指出，「我們有信心進一步支持包括日元在內的融資貨幣」。

根據彭博社彙編的數據，選擇權交易員認為未來一週日元升值超過 8 月 5 日高點的可能性接近三分之二，突破 140 的可能性為 35% 。