加薪仍未刺激消費？日本7月家庭支出低於預期

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-06 09:23

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面對物價上漲，消費者仍不願放鬆錢包，日本 7 月實質家庭支出年增 0.1%，低於市場預期，加劇了對第三季經濟成長將保持不溫不火的擔憂。

日本內政部周五 (6 日) 公布數據，7 月份經通膨調整後的家庭實際支出較去年同期小幅成長 0.1%，遜於市場普遍預期的 1.2%。分類來看，住房與教育支出激增，而交通與食品的消費下降。

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儘管實質薪資連續二個月上漲，描繪出光明的前景，但支出結果仍然疲軟，顯示日本第三季經濟動能恐不足。一位政府官員表示，位政府官員表示最大的考驗將是，在沒有夏季獎金季節性因素的情況下，8 月及以後的實際薪資是否繼續上漲。

日本央行期長期尋求的良性循環，即薪資成長將推升由需求帶動的通膨，如今週五的這項支出數據，為實現良性循環蒙上陰影，因為高居不下的通膨仍阻礙了家庭放鬆錢包的意願。