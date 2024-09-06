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〈財報〉蔚來Q2業績強勁 虧損低於預期 激勵股價漲逾14%

鉅亨網編譯許家華 2024-09-06 08:16

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（圖：REUTERS/TPG）

蔚來汽車 (NIO-US) 週四(5 日) 公佈第二季虧損小於預期，且第三季營收和交付量的財測範圍均高於分析師預期，激勵股價大漲 14% 以上。

Q3 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期

  • 營收：26.3 億美元至 27.1 億美元 vs. 25 億美元
  • 車輛交付量：6.1 萬至 6.3 萬輛 vs. 5.7 萬輛

蔚來汽車 7 月和 8 月交付近 41600 輛汽車，以財測數據來看，意味 9 月交付量將再次超越 2 萬輛，第三季將再創強勁業績。

Q2 財報關鍵數據 vs 華爾街預期 (FactSet 查訪共識)
  • EPS：虧損 30 美分 vs. 虧損 31 美分
  • 營收：24 億美元 vs. 24 億美元
  • 車輛交付量：57373 輛

去年同期，蔚來每股虧損 45 美分、營收 12 億美元。

根據執行長李斌說法，蔚來汽車今年第二季交付 57373 輛高階智慧電動車，創下歷史紀錄，且在中國售價 30 萬人民幣 (折 42275 美元) 的純電動汽車領域市占超過 40%。

李斌表示，從長期角度來看，隨着新產品的發佈和已有產品的更新，蔚來品牌在中國的月銷量能夠達到 3~4 萬輛，並實現毛利率 25% 的經營目標。

蔚來 ADR 周四收盤上漲 14.4%，至 4.85 美元。同日，標普 500 指數道指分別下跌 0.3% 和 0.5%。這樣的反彈漲勢令投資者鬆一口氣，因為電動車價格競爭打壓投資者情緒，今年迄今蔚來 ADR 仍跌約 47%。

第二季銷量基本上翻升一倍，但交車量較去年同期成長約 140%，而交車量增長率高於銷量增長率是定價疲軟的跡象。

儘管面臨價格壓力，蔚來汽車的整車汽車毛利率仍約為 12.2%，高於第一季的 9.2%，也高於去年同期的 6.2%。

在蔚來公布財報前，小鵬汽車 (XPEV-US) 已發布財報。花旗分析師 Jeff Chung 在近日報告指出，他預計蔚來汽車和小鵬汽車的估值將趨同，從而創造套利機會 (即可做空小鵬，做多蔚來)。他傾向於持有蔚來汽車股票並出售小鵬汽車股票，主要係因小鵬汽車的股票更貴。

以期預估的 2025 年銷售額計算，小鵬汽車股票交易價約 0.9 倍，蔚來交易價約 0.6 倍，而蔚來強勁的財報有助於縮減兩者差距，且蔚來毛利率改善也是獲分析師推薦的一大推力。

華爾街預期，蔚來第三季毛利率達到約 11%，但 Chung 預期能高至 13%。小鵬汽車第三季毛利率預計約為 14%，與第二季水準相近。

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S&P 5005503.41-0.30%
道瓊指數40755.75-0.54%
蔚來汽車4.84514.27%
小鵬汽車8.824.63%
人民幣/美元0.1409620.28%

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