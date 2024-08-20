〈財報〉小鵬汽車Q2營收年增六成 看好Q3交車量

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-20 20:48

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中國電動車製造商小鵬汽車周二 (20 日) 公布 2024 會計年度第二季財報，受其他對手激烈競爭、需求下降影響，雖然該季營年增六成，但略低華爾街分析師預期，與此同時第三季 (本季) 財測也黯淡，不過看好第三季交車數量。

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根據財報，小鵬汽車第二季營收年增 60% 至人民幣 81.1 億元 (以下單位皆同)，略低分析師預期的 81.7 億元；淨利報 11.4 億元，季增 34.6%，成功轉盈；歸屬普通股東淨損大幅收窄 54.2% 至 12.8 億元。

值得注意的是，由於技術改善和與福斯汽車 (Volkswagen Group) 合作帶來收入，第二季毛利率提高 1.1 個百分點至 14%，比去年同期的 - 3.9% 大幅成長 17.9 個百分點；汽車毛利率報 6.4%，遠優去年同期的 - 8.6%，也高於第一季的 5.5%。

展望未來，小鵬汽車預估第三季營收介在 91 億至 98 億元之間，年增 2.5% 至至 12.5%，低於分析師預估的 104 億元；第三季交車量 4.1 萬至 4.5 萬之間，略高於去年同期約 4 萬輛。

小鵬汽車計劃在未來 3 年內推出一系列新電動車更新其車型陣容，售價在 10 萬元至 40 萬元之間，以爭奪比亞迪 (002594-CN)(1211-HK)，蔚來汽車 (9866-HK)(NIO-US) 和美國汽車製造商特斯拉 (TSLA-US) 等在中國國內的市占率。

該公司本月將推出 MONA M03 中型轎車，與比亞迪的海鷗 (Seagull)、海豚 (Dolphin) 和價格更高的特斯拉 Model 3 展開競爭。