全球首顆！蔚來汽車成功試產智駕晶片NX9031 用於明年首季新車ET9

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 13:32

中國新能源車廠蔚來 (09866-HK)(NIO-US) 創辦人、董事長兼執行長李斌上周六 (27 日) 在 2024 蔚來創新科技日活動上宣表全球首顆車用 5 奈米智慧駕駛晶片神璣 NX9031。按照規劃，NX9031 將於明年首季首度搭載在蔚來旗艦轎車 ET9 上。

這一里程碑式的成就不僅標誌著蔚來在智慧駕駛技術領域的重大突破，也預示著智慧駕駛行業即將迎來全新的發展階段。

神璣 NX9031 擁有超過 500 億顆晶體管，晶片和底層軟體均已實現自主設計，並支援 32 核 CPU，LPDDR5x 記憶體速率達到 8533Mbps，處理器每秒鐘可以執行 6150 億條指令。

NX9031 還擁有高動態範圍高性能影像處理器 (ISP)，具備每秒 6.5G 像素的處理能力，處理延時小於 5 毫秒。 自研的推理加速單元 NPU 則能夠靈活高效地運行各類 AI 演算法，為智慧駕駛提供強有力的支援。



蔚來神璣 NX9031 已經在試產，該晶片是蔚來在去年 12 月 23 日舉辦的蔚來日活動上正式發佈的產品。

此外，蔚來還發佈「SkyOS· 天樞」整車全域操作系統，為中國首個由車廠自研並量產的政策全域操作系統，配合神璣 NX9031 來實現軟體與硬體結合。

SkyOS· 天樞在底層打通智慧硬體、計算平台、通信與能源系統，實現對車聯、車控、智慧駕駛、數位座艙、手機應用等全域應用的統一管理與協調，在 AI 時代建構起真正的整車全域智慧。