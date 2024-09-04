飛天車來了！小鵬發表「陸地航母」第四季開始預訂 售價不超過915萬

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-04 10:04

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今年以來，低空經濟備受中國政府政策鼓勵支持，核心的 eVTOL（電動垂直起降飛行器）賽道競爭也不斷升溫。

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小鵬匯天創辦人暨總裁趙德力在「陸地航母」超前品鑒會上說：「目前在低空飛行領域，很多企業都在發力，很多無人機已經開始運用在航拍、測繪、巡檢、灑農藥等，但小鵬匯天則將主要專注在載人飛行領域，我們希望在這個領域做到全球領先。」

據悉，「陸地航母」採用分體式構型，飛行、通勤、越野一車搞定，分為可自動分離結合的陸行體與飛行體兩部分，陸行體可將飛行體完全收納至車內並進行地面行駛。飛行體則為中國首款面向個人用戶開發的有人駕駛純 eVTOL，具備手動跟自動兩種駕駛模式，擁有 270 度的全景雙人座艙，陸行體為 4 到 5 人智駕座艙，搭載增程式電驅動力系統，可為飛行體多次充電。

目前，小鵬匯天累計研製出 5 款飛行汽車產品，包括兩台原型機、旅航者 T1、旅航者 X1、旅航者 X2，以及正在研發中的一體式飛行汽車和分體式飛行汽車「陸地航母」。

在此次超前品鑒會現場，趙德力曾透露小鵬汽車在黃埔的工廠本月底就要正式啟動，該工廠具備 1 萬台的產能。小鵬匯天目前在全力推動「陸地航母」的交付，公司的長期願景就希望做全球領先的低空產品創造者。

趙德力還表示，「陸地航母」飛行器打算在今年 11 月珠海航展期間完成公開載人首飛，11 月廣州車展期間首次公開亮相，今年底啟動預售，售價在 200 萬人民幣 (約 915 萬台幣) 以內。

儘管低空飛行的前景被業界廣為看好，但飛行汽車的落地乃至商業化運營，仍然存在諸多挑戰。趙德力表示，目前飛行汽車的成本很高，單次飛行 1 小時就需要 1 萬人民幣。

此外，保障飛行汽車的安全性也至關重要，真正要交通出行從二維轉向三維還需要漫長的時間。

因此，趙德力將小鵬匯天的發展戰略規劃分為三步，第一步就是推出「陸地航母」這款飛行汽車，其分體式的設計理念，更適合當前的應用場景。

作為小鵬汽車旗下的生態企業，小鵬匯天自帶流量，一舉一動都備受市場關注，上月初也啟動 B2 輪融資，並稱融資主要用於飛行汽車研發、規模量產和商業化推進。

根據不完全統計，2021 年至 2023 年，中國 eVTOL 領域累計投融資事件達 21 起，今年以來已超過 10 起。峰飛航空上月初對外宣佈，已與寧德時代簽署戰略投資與合作協定，寧德時代獨家投資數億美元，成為峰飛航空的戰略投資者。

此外，億緯鋰能、孚能科技、國軒高科、巨灣技研等多家動力電池企業也紛紛入局 eVTOL 電池的研發與製造。