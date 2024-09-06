波克夏再甩7.6億美元美銀持股 巴隆：巴菲特賣到剰7億原始股就會停

鉅亨網編譯許家華 2024-09-06 10:36

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股神巴菲特旗下的波克夏 (BRK.B-US) 控股公司近幾日又拋售美銀 (BAC-US) 股票約 7.6 億美元，並將其美銀持股降至 347 億美元。

根據波克夏周四 (5 日) 晚間向 SEC 遞交的 Form 4 文件，該公司周二、周三和周四以每股均價 40.55 美元出售了 1870 萬股美銀股票，將持有的股權降至 8.64 億股，持股比例降至 11.1 %。

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波克夏目前已連續 9 個交易日出售美銀股票，且自 7 月中旬開始拋售該股以來，持股比例降低約 16%，出售總計約 70 億美元的股票。然而，由於目前持股比例仍在 10% 以上，波克夏必須在 2 個交易日內報告出售持股的細節，若想免除此義務，波克夏需要將其美銀持股數量控制在約 7.76 億股以下。

由於美銀屢遭股神拋售，股價一直落後於競爭對手，周四下跌 0.9% 至每股 40.14 美元，較 7 月的峰值下跌約 10%。

巴菲特何時停手？

美國財經周刊巴隆 (Barron"s) 資深撰稿人貝瑞 (Andrew Bary) 曾指出，巴菲特可能希望將波克夏對美銀的持股比例降至 10%。Bary 周四 (5 日) 再次指出，當持股量降至 7 億股時 (波克夏於 2017 年持有美銀的原始股份)，波克夏可能會停止出售，賦稅是一大原因。

賦稅原因

目前美國銀行股票的交易價格約為 40 美元，考慮到成本基礎較低，波克夏出售 7 億股原始股份的股票面臨高昂的稅負，而出售剩餘股份所帶來的稅務影響則要輕得多。波克夏必須就任何股票銷售收益繳納公司稅——估計為 25%，包括地方稅，因此賦稅的影響是顯而易見的。

波克夏出售高成本股票，恐每股遭徵收 2 至 3 美元的稅，對出售每股以 7 美元購買的低成本股票則徵收每股 8 美元的稅。

紐約稅務專家 Robert Willens 表示，公司和個人一樣，在出售具有多種成本水準的股票時可以指定特定批次。他認為波克夏將在最近的銷售中確定高成本的美銀持股，以盡量減少其稅務義務。(若無指定則以先進先出或 FIFO 會計原則出售)

巴菲特傾向於避稅，這可能會促使他保留 7 億股的原始股份。

雖然巴菲特通常只要開始賣股票，最終都是完全清倉才罷手，但美銀是波克夏唯一擁有大量股權的傳統銀行，且巴菲特過去曾讚揚美銀執行長 Brian Moynihan。