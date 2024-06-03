中國造車新勢力5月銷量「淡季不淡」：蔚來創歷史新高 小鵬、哪吒重返「萬輛俱樂部」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-03 15:00

中國 5 月傳統淡季並未阻滯造車新勢力的表現，造車新勢力上周六（1 日）相繼發布 5 月交車數據，除了蔚來汽車 (NIO-US) 刷新月度交付紀錄，理想汽車 (LI-US) 時隔三個月單月交付重回 3 萬輛區間，小鵬 (XPEV-US) 和哪吒也重返「萬輛俱樂部」。

據《財聯社》報導，剛剛過去的 5 月，理想汽車以超過 3 萬輛的銷量表現繼續領銜造車新勢力，單月交付新車 35,020 輛，年增 23.8%。其中，理想 L6 是交付量增長的重要推動力。數據顯示，理想汽車自 4 月 24 日啟動交付以來，理想 L6 共計交付逾 1.5 萬輛理想 L6，寫下理想汽車新車型交付最快紀錄。

不過，理想汽車面臨的交付壓力依舊巨大。對於今年第 2 季，理想汽車在第 1 季財報中給出的交付指引為 10.5 萬至 11 萬輛，結合 4、5 月的交付表現，意味著理想汽車想要完成本季指引下限，必須在 6 月完成 44,193 輛以上的交付量。

今年 4 月底，理想汽車宣布全系降價，在第 1 季財報會上，理想汽車董事長李想明確表示：「總體來說，我們對於接下來的月度銷量表現會非常樂觀。在價格策略調整之後，L7、L8 和 L9 的訂單量在持續增長，公司後續沒有降價的打算。」

儘管理想汽車不再直接降價，但理想汽車在 6 月 1 日宣布，即刻起至 2024 年 6 月 30 日 24:00 前定購全系產品，可享首付最低人民幣 0 元起金融購車方案。

變相降低購車門檻的還有蔚來汽車。蔚來汽車 5 月交付新車 20,544 輛，較一年前暴增 233.8%，上一次月交付量突破兩萬輛得追溯到 2023 年 7 月。

小鵬汽車 5 月完成交付 10,146 輛，年增 35.2%，時隔四個月重回「萬輛俱樂部」，其中小鵬 X9 交付 1,625 輛。

與零跑汽車一樣，小鵬汽車也加快了出海步伐。今年 5 月，小鵬汽車宣布正式進入澳洲、法國市場，重點車型包括小鵬 G9、G6 等。小鵬 G6、X9 也已在香港正式亮相，首批右舵版小鵬 G6 預計於今年第 3 季交付。

哪吒汽車亦實現時隔三個月交付再破萬，5 月交付新車 10,113 輛。

營銷一直有短板的哪吒汽車，近幾個月以來藉助 360 集團董事長周鴻禕的熱度，找到了自己的流量密碼，4 月上市的哪吒 L 出現了「一車難求」的情況。

針對哪吒 L 延遲交付問題，哪吒汽車執行長張勇在社交媒體上表示：「現在有點後悔，對哪吒 L 的銷量預測保守了。」對此，哪吒汽車為延遲交付的車主提供了一定的補償。

此外，比亞迪 (002594-CN) 周日公布 5 月銷量達到 33.18 萬輛，年增近四成，接近去年 12 月的歷史最高銷量 34.1 萬輛。

比亞迪今年 2 月銷量觸底後，3 月開始逐步反彈。在 3 月、4 月中，比亞迪銷量分別為 30.25 萬輛、31.32 萬輛。從 5 月銷售情況來看，銷量正處於穩步提升中。