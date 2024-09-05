search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

日元走強、債券上漲 日股開低跌幅擴大

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-05 08:54

cover image of news article
日元走強、債券上漲 日股開低跌幅擴大。(圖:shutterstock)

日經 225 指數週四 (5 日) 擴大跌幅，因日元走強打壓汽車製造廠等出口商的獲利前景，而債券殖利率下跌則對銀行造成不利影響。

日經 225 指數開盤下跌 1.4%；東證指數開盤下跌 1.2%，其中，豐田下挫 1.5%，對東證指數的拖累最為嚴重。


數據顯示，日本實質薪資連續第二個月上漲，這使得日本央行再次升息的機率升高，日元兌美元小幅上漲 0.2%。由於預期聯準會將在本月稍後降息，日元隔夜上漲超過 1%。

日本 10 年期公債殖利率下跌近三個基點至 0.86%，包括三菱日聯金融集團 (Mitsubishi UFJ Financial Group) 等以貸款業務為主的銀行股股價全黑。

由於美國勞動市場放緩的跡象，美國公債殖利率週三下跌 8 個基點。

野村證券高級策略師 Takashi Ito 表示，部分投資人對日元走強做出機械反應，使得日經指數開盤走低。他補充說，由於擔心經濟放緩，週期性股票可能會被拋售。
 

文章標籤

日股日經225指數日元

相關行情

台股首頁我要存股
美國10年公債殖利率3.76840.30%
日元/美元0.0069580.00%

延伸閱讀


Empty