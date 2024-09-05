日元走強、債券上漲 日股開低跌幅擴大

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-05 08:54

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日經 225 指數週四 (5 日) 擴大跌幅，因日元走強打壓汽車製造廠等出口商的獲利前景，而債券殖利率下跌則對銀行造成不利影響。

日經 225 指數開盤下跌 1.4%；東證指數開盤下跌 1.2%，其中，豐田下挫 1.5%，對東證指數的拖累最為嚴重。

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數據顯示，日本實質薪資連續第二個月上漲，這使得日本央行再次升息的機率升高，日元兌美元小幅上漲 0.2%。由於預期聯準會將在本月稍後降息，日元隔夜上漲超過 1%。

日本 10 年期公債殖利率下跌近三個基點至 0.86%，包括三菱日聯金融集團 (Mitsubishi UFJ Financial Group) 等以貸款業務為主的銀行股股價全黑。

由於美國勞動市場放緩的跡象，美國公債殖利率週三下跌 8 個基點。