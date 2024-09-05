日本7月實質薪資連二升 日元續漲創一個月新高

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-05 08:39

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日本政府週四 (5 日) 公布數據指出，由於夏季獎金增加，日本 7 月經通膨調整後的薪資連續兩個月上漲，此一結果將支撐日本央行政策正常化的步調。

日本薪資數據公佈後，日元元兌美元擴大漲幅，一度上漲 0.45% 至 143.22 日元，為 8 月 5 日以來最高。

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日本厚生勞動省公布，7 月實質薪資成長年增 0.4%，雖然成長速度較上個月略有放緩，但仍高於普遍預期的下降 0.6%。此前的 6 月實質薪資成長年增 1.1%，是 27 個月來首次轉正。

厚生勞動省指出，7 月實質薪資成長放緩的主因是該月支付獎金的公司比 6 月少。由於大多數企業在 6 六月和 7 月發放夏季獎金，因此特殊津貼對提高實際薪資的貢獻將在 8 八月後消失。

薪資成長是日本央行升息速度的關鍵，該行行長植田和男多次重申，當經濟和物價表現符合預期，就會考慮升息，並指出預計薪資成長將逐漸追上通膨。

週四的數據顯示，日本央行長期尋求的良性循環中的關鍵條件，可能正在落實到位。