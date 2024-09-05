馬斯克在北京買房子？花了人民幣10億 已經完成交易

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-05 17:10

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中國多名北京房產仲介周四（5 日）上午在社交平台發布影片，稱美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 執行長馬斯克以 1.5 億美元（人民幣 10.6 億元）在北京買房，購買北京霄雲路 8 號的空中四合院，並且他已經完成交易。

據《證券時報》報導，北京霄雲路 8 號建案工作人員對此表示：「是有這事，具體內部消息不方便透露。」

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負責該建案的房產仲介說：「一上午已經有快 10 個記者打電話來問了，這個我們不方便透露」。

據《藍鯨新聞》報導，負責該小區銷售的多位房產仲介說，馬斯克確實在這個小區買了頂層四合院。

另據《新浪科技》報導，該建案一位銷售人員透露，馬斯克買房一事屬實，但該銷售人員無法透露價格、戶型等細節。

值得注意的是，「縵合北京」公眾號的消息顯示，去年 9 月馬斯克的母親曾來北京參加該建案的活動。

北京霄雲路 8 號建案前年開盤，最近加推的 10 號樓，是 450 平方公尺的平層，總價人民幣 7,000 萬元起，也有幾十套 900 平方公尺的空中合院，總價介於 1.8 億元到 3.3 億元左右。

買家購買該建案可以公司名義全款購買，個人購房者，需要符合北京購房資格，即有北京戶口或 5 年社保或個稅。

北京合生 · 霄雲路 8 號位於北京朝陽區繁華霄雲路上，總規劃用地面積 108 公頃，規劃建築用地 20 公頃。