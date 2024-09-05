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鉅亨速報

盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額17.98億

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:49


台股今日航運業類股表現強勁，05日09:49相關指數上漲2.12%，總成交額17.98億元，大盤占比2.18%。

該產業上漲家數25、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股台灣虎航-創(6757-TW)05日09:49股價上漲5.6元，報62.0元，漲幅9.93%。

航 運 業近5日下跌2.24%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 -2.24% -5.71%
近一月 -1.53% -2.52%
近三月 -10.62% -1.24%
近六月 +10.96% +9.26%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21443.511.66%

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