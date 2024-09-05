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鉅亨速報

盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.31%，總成交額12.67億

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 10:34


台股今日文化創意業類股表現強勁，05日10:34相關指數上漲2.31%，總成交額12.67億元，大盤占比2.32%。

該產業上漲家數19、下跌家數7、平盤家數0。領漲個股泰偉(3064-TW)05日09:13股價上漲5.2元，報82.2元，漲幅6.75%。

文化創意產業指數近5日下跌4.96%，櫃買市場加權指數下跌3.87%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 -4.96% -3.87%
近一月 +3.55% +1.66%
近三月 +26.5% +1.11%
近六月 +43.83% +3.69%

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