盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.31%，總成交額12.67億
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 10:34
台股今日文化創意業類股表現強勁，05日10:34相關指數上漲2.31%，總成交額12.67億元，大盤占比2.32%。
該產業上漲家數19、下跌家數7、平盤家數0。領漲個股泰偉(3064-TW)05日09:13股價上漲5.2元，報82.2元，漲幅6.75%。
文化創意產業指數近5日下跌4.96%，櫃買市場加權指數下跌3.87%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-4.96%
|-3.87%
|近一月
|+3.55%
|+1.66%
|近三月
|+26.5%
|+1.11%
|近六月
|+43.83%
|+3.69%
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