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鉅亨速報

盤中速報 - 汽車工業類股表現強勁，漲幅2.13%，總成交額11.97億

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:49


台股今日汽車工業類股表現強勁，05日09:49相關指數上漲2.13%，總成交額11.97億元，大盤占比1.45%。

該產業上漲家數33、下跌家數5、平盤家數0。領漲個股六方科-KY(4569-TW)05日09:32股價上漲14.5元，報164.0元，漲幅9.7%。

汽車工業近5日下跌4.53%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 汽車工業 集中市場加權指數
近一週 -4.53% -5.71%
近一月 -6.65% -2.52%
近三月 -9.79% -1.24%
近六月 -10.64% +9.26%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21447.511.68%
六方科-KY1649.70%

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