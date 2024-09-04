微軟與新創公司Inflection AI合作 獲英國監管機構綠燈放行

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-04 22:10

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英國競爭與市場管理局 (Competition and Markets Authority,CMA) 周三 (4 日) 批准微軟聘用 Inflection AI 一些前員工以及其與這家新創公司的合作關係，表示這筆交易不需要進行更深入的調查。當局表示，儘管兩家公司的交易被歸類為合併，但不會大幅減少該產業的競爭。

CMA 負責合併的高級主管班費德 (Joel Bamford) 在領英 (Linkedin) 的聲明中表示：「對於微軟直接與 Copilot 以及與 OpenAI 合作開發的消費者聊天機器人來說，Inflection AI 並不是一個強大的競爭對手。」

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聲明還提到，CMA 有權將該安排視為「資產或員工的轉移——可以被視為合併，其中轉移不僅包括資產或員工，還包括使特定業務活動得以繼續」。

微軟發言人表示，對 CMA 的決定表示滿意。截稿前，微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 0.55%，每股暫報 407.19 美元。

分析認為，儘管兩家公司合作關係獲得批准，但 CMA 的決定向企業發出一個訊號，即 CMA 現在越來越留意替新創公司提供資金以收購其員工的問題。該機構現在已確定有權審查這類交易，並在認為合適的情況下傳喚企業進行調查。

今年 3 月，微軟同意向 Inflection 支付 6.5 億美元，主要用於授權其人工智慧 (AI) 軟體並聘用這家新創公司的大部分員工。在宣布這筆交易之前，微軟僱用 Inflection 公司的聯合創始人 Mustafa Suleyman 和 Karén Simonyan，以及這家新創公司的大部分員工。

在試圖監管大規模科技投資進入 AI 新創企業的熱潮方面，英國的 CMA 走在全球的前面。今年稍早的研究發現，矽谷公司可以利用這些投資進一步鞏固其市場力量。