慧洋-KY前8月獲利年增逾160% EPS 5.45元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-04 18:12

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散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (4) 日公布 8 月合併營收 18.62 億元，月增 0.33%，年增 50.08%，並同步公告自結獲利，單月營業利益 6.61 億元，年增 814.74%，稅前盈餘 3.97 億元，年增 179.17%，每股稅前盈餘 (EPS) 為 0.53 元，而前 8 月 EPS 為 5.45 元，獲利年增逾 160%。

慧洋前 8 月合併營收 139.38 億元，年增 29.16%，營業利益 48.72 億元，年增 182.1%，稅前盈餘 40.68 億元，年增 164.79%，EPS 5.45 元，顯示今年散裝航運市況相較去年明顯回溫。

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慧洋表示，7、8 月正值散裝傳統暑期淡季，但中小型船舶運價指數修正幅度不大，呈淡季不淡，使 8 月營業利益率仍達 36%。接下來將進入北美穀物出貨旺季，再加上全球政經局勢不穩定、區域衝突不斷，使全球海上航運路線趨於保守，多選擇繞道而行，增加船舶週轉天數，樂觀後續營運。

在船隊上，慧洋原定於 2026 年初交付的 2 艘輕便型船舶，將提前至 2025 年第四季交船營運。

截至 8 月底，慧洋已處分認列 2 艘船舶，並在 7 月和 9 月分別公告將再處分 1 艘 37046 噸輕便型、1 艘 59,982 噸超級極限型船舶，處分損益預計在第四季前認列。