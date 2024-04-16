慧洋-KY巴拿馬型新船交付 與歐洲糧商簽下長期租約

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-16 17:31

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (16) 日公告，新船交付投入營運，並與歐洲知名糧商威特發 (Viterra) 簽訂 3 年以上長期租賃合約，今年尚有 1 艘超級極限型預計在上半年內加入，持續為營收挹注新動能。

此次新交船由常石集團 (舟山) 打造，為巴拿馬型 (82,300 噸)NOx 第三期環保節能船，船名 Katagalan Champion，為今年交付的第 3 艘新船。

慧洋董事長藍俊昇表示，即便散裝新造船數量在去下半年起開始增加，但因疫情期間散裝船舶新訂單受貨櫃和油輪等大型船舶排擠，再加上紅海危機、以巴衝突等國際局勢動盪，拉長船舶周轉天數，然而，目前散裝新造船訂單平均需約 3.5 年，也就是說，今明兩年預計投入市場新船數量仍偏低。