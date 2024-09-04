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〈中能風場完工〉董座王錫欽：認同風電國產化政策方向 但要汰弱留強

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-04 20:27

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中鋼代理董事長暨中能發電董事長王錫欽。(鉅亨網記者彭昱文攝)

針對近期風電國產化政策爭議，中鋼 (2002-TW) 代理董事長暨中能發電董事長王錫欽今 (4) 日表示，個人認同在地化方向，未來面臨全球搶資源時，至少有地資源，不過，產業鏈還是要汰弱留強，部分零件可以用進口替代。

歐盟近期認為，台灣離岸風電國產化政策近違反世界貿易組織（WTO）規定，並要求進行爭端解決諮商。對此，王錫欽表示，每個國家都有在地化供應鏈，只是各個國家聚焦領域不同，有的是金流、有的重心在製造。


王錫欽認為，產業發展不能只看當下，有風電就要有風電產業，因此「個人認同在地化方向」，但在政策上可以更彈性，不過觀察最近政府都有考慮到這些因素，更務實也考量到開發成本。

針對國內風電產業供應鏈發展，王錫欽表示，還是要汰弱留強，政府應重點扶持國內有競爭力的供應商，但不可行、沒有競爭力的就要逐漸退場，有些水下基礎零件還是可以用進口替代國產。

至於中鋼轉投資的興達海基，王錫欽直言「是這幾年最累」、「中鋼任職 43 年最大壓力」，他強調，興達海基採取中鋼一貫規規矩矩做事情，100% 國產化、在地化，沒有進口零件，初期供應商量能還不夠很辛苦，但現在逐漸做起來了。

王錫欽強調，發展風電需要天時地利政通人和，雖然中能風場發展過程之中有一些挑戰，尤其碰到疫情影響人流、物流，但反而可以淬鍊出真實的能力，這些都是未來永續發展的能力。

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中鋼中能風場離岸風電國產化

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