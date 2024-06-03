〈裕民股東會〉總座提西非鋰礦需求旺 今年散裝沒有理由不好

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-03 11:13

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (3) 日召開股東常會，總經理王書吉表示，第一季因巴西礦砂出貨大，再加上西非鋰礦出貨也相當暢旺，海岬型船舶是三大散裝船型營運最好的船型，「依目前市況來看，今年航運應該會不錯，沒有理由不看好」。

裕民指出，據研究機構 Clarksons 預估，今年乾散貨貿易延噸海浬成長率 3.6%，而據世界鋼鐵協會預測，全球鋼鐵需求成長加速，今年增幅 1.7%。

另外，鋁礬土貿易量成長率居所有乾散貨物第一，預估全年需求成長高達 8%，進一步帶動海岬型船舶需求。

王書吉認為，依前 4 月運價表現亮眼判斷，下半年航運景氣樂觀。

裕民進一步指出，目前全市場新船訂單率和船隊成長率分別只有 9%、2.9%，為歷史新低，且船齡為 15 年以上的船舶占 20%，環保法規上路再淘汰老舊船舶。

然而，同時間船舶航行速度較 2021 年的高峰已下降近 6%，船舶市場供需將會更加平衡；再加上，紅海危機擾亂航運供應鏈，船舶避開蘇伊士運河改繞道南非好望角，延噸海浬需求增加。