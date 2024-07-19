台泥達航訂造2艘6.35萬噸新式環保散裝船 2026年竣工交付

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-19 12:49

台泥 (1101-TW) 旗下達和航運宣布，與中國大陸造船廠江蘇海通簽約，訂造二艘 6.35 萬噸 Ultramax 新式環保散裝船，預計於 2026 年竣工交付，達航表示，企盼未來多元化的航線，也能成為台泥擴大經營歐亞非低碳水泥市場的助力。

達和航運表示，此次新購入的 2 艘 Ultramax 新式環保散裝船，較現有達航散裝船船型及承載噸數相對較小，對東協等新興市場水深較淺的港口，Ultramax 新式環保散裝船適航性上更靈活。

達和航運表示，此次簽約的船型全長 199 公尺，寬 32.26 公尺，最大吃水 13.5 公尺，採用新型主機搭配多項環保節能設計，包括船首線型升級，耐波性能好，波浪增阻小，搭配導流罩及 PBCF，以增加推進效率，降低油耗減少碳排，且採用 Phase III 的規格設計，相較 2015 年可減碳達 30%。

此外，達和航運與日本海事協會共同合作的 NAPA Fleet Intelligence 監控系統，持續的收集船舶運行數據，結合船位所在的水文資料，能規劃出最環保的航線，讓碳強度指標 (CII) 常年有效維持在最佳的 A 級，優於 IMO 規範達 24.7%。