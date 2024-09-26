AI與半導體攜手共舞黃金十年 專家教你一次完整布局

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 09:33

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【台新投信行銷資訊】

隨著人工智慧（AI）技術日益成熟，其對各行各業的影響力正不斷擴大。而作為 AI 發展的基石，半導體產業開始了前所未有的發展機遇，在生成式 AI 助攻下，半導體將走向超人化，迎向未來黃金十年商機。

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台新投信表示，半導體應用週期於 2025 年將迎來超級循環，觀察半導體上中下游供應鏈，美國、日本、台灣各擁關鍵優勢，「芯」三強儼然成形。預估 2025、2026 年美國、日本和台灣半導體指數的每股盈餘皆能有雙位數成長。在半導體與 AI 二大領域的相互推波助瀾下，可望帶來更多令人振奮的表現。

●美日台「芯」三強，巧實力制霸全球

過去 50 年來，全球科技成長有七次技術革命，從最初的大型電腦、雲端運算、到近期的人工智慧、AI2.0，均由美國主導，在 IC 設計具巧思獨步全球。美國 IC 設計全球市占率 68%，位居全球第 1，設備市占率也是全球第 1；四大 IC 設計公司輝達、高通、博通、超微，營收更是名列前茅，以輝達為例， 預期 2025、2026 年 EPS 成長分別為 417%、28%。

半導體前段工序常用材料有 19 種，其中 14 種由日本企業主導，其中，7 奈米以下的晶片 EUV 光阻劑，日本市占率達 100%。日本掌握關鍵材料設備，以微實力制霸全球，其中，東京威創、迪恩士、愛德萬都是半導體材料領域中的佼佼者。



在台積電、聯電、日月光領軍下，台灣在晶圓製造、先進製程及封裝測試等三領域的市占比與排行皆位居全球第一。其中，先進製程更由台積電穩居龍頭地位，推升台灣在全球市占率達 90%。此外，在上游 IC 設計，台灣表現亦不俗，全球排行第二，僅次於美國。台灣的半導體上中下游已形成產業聚落，密不可分。【本文上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定】

●台新投信首推「美日台半導體」基金

看好半導體發展趨勢，台新投信於 10 月 1 日推出國內首檔鎖定「美日台半導體」之主題式基金。在美日台三強聯手下，長期表現可望優於全球股票與全球科技股，透過主動式投資，更積極、更靈活，且更深入發掘中小型股潛力創造 Alpha，幫助投資人掌握半導體未來黃金十年商機。

美日台半導體各有所長，隨著時空交替，表現也有所更迭。以 2023 年為例，日本半導體指數累計上漲 71.5%，遠勝美國費半指數 64.9% 及台灣半導體指數 39.1%。而統計今年 1 月至 7 月 (截至 7/31)，在護國神山帶動下，台灣半導體指數漲幅 31.1%，優於費半指數 25.3%，以及日本半導體指數的 4.3%。回顧過去十年，美國、日本及台灣半導體指數表現互有勝出。

基金策略避免押注單一市場風險，鎖定美日台三國，可望一次掌握半導體關鍵三強的輪動趨勢。統計過去五年表現，以累積報酬率來看，美日台指數策略為 283.1%，長期表現優於全球股票指數 74.54% 與全球科技股票指數 196.47%。(見下圖二)

●更積極靈活發掘半導體商機，集中精選 30-50 標的

在選股策略方面，將專注於美國 、 日本和台灣三大核心市場，透過多角度分析半導體次產業的前瞻成長性與循環週期，發掘次產業投資機會。基金除了布局大型股，更積極發掘中小型股潛能以掌握成長利基。選股著重二面向，首先，深入研究在科技演進過程中，中小股是否能成功侵蝕既有大型企業的市占率；其次，確認市場情緒變化是否對於中小型股動能有所幫助，靈活布局追求超額報酬機會。

台新美日台半導體基金結合台新投信台股與海外經理人團隊，運用四步驟層層篩選建構投組，第一層會先定義投資範圍，季調整選股池，篩選出約 450 檔；第二層針對企業長期展望與選定分析面向，排序出投資潛質較佳的個股約 200 檔；第三層深入探討個股基本面，確認國家配置與精選標的，約篩出 60-80 檔；最後依上漲潛力、潛在風險與流動性，決定合適的權重配置，精選出具備潛力佳、跑道長和競爭佳優勢的 30-50 檔個股。

●長短週期雙推力 正是買進好時機

每當新的劃時代科技應用崛起時，晶片需求就會出現躍升性成長，帶動的將是約 8-10 年的半導體大週期，例如：90 年代的個人電腦、2000 年代的手機和筆電、2010 年代的智慧手機和平板電腦，以及近幾年崛起的 5G 與 AI，而半導體每個產品週期中也會伴隨著數個小的庫存循環，約 3-4 年。



台新投信認為，預期 2025 年半導體進入超級循環，其中，車用與傳統伺服器產品重啟成長，隨著 AI 應用逐步完善，需求回溫，預估 2025 年 AI 筆電滲透率達 2 成，半導體庫存週期回升至少到 2026 年底。統計過去十年 MSCI 半導體指數平均季漲幅，第四季明顯優於其他季度 (見下圖三)，因此第四季將是半導體產業絕佳的進場時機。