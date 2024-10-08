把握降息趨勢財！專家：台灣可轉債、特別股表現更勝美債
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 09:26
美國聯準會自 9 月宣布降息兩碼，為 4 年多來首次調降基準利率。面對未來的降息環境，許多人認為美債、全球債或將是最佳投資選擇，但事實上美元走貶因素讓事實並非如此。歷史數據顯示，台灣企業發行的可轉債和特別股表現更為出色，不僅風險較股市低，收益也優於債市，更能在降息趨勢中脫穎而出，且無匯兌風險，為投資人提供更好的報酬。
降息環境 兩大明星資產出列
隨著 2024 年即將進入第四季，投資市場的波動性有所加劇。日盛台灣優質多重資產基金經理人李奇潭表示，儘管第三季市場波動較大，但對第四季持樂觀態度。主要是台灣經濟仍在成長軌道上，尤其在科技產業的帶動下，台灣企業的營收和獲利均有望在今明兩年達到雙位數增長，表現超越全球水平，顯示出台灣經濟基本面依然穩健。
在資產配置上，李奇潭建議將台灣企業發行的可轉債和特別股列入考量。這兩類資產不僅風險較低，更能在降息趨勢中取得佳績。回顧前一次降息後各類資產表現，聯準會首次降息後的一年內，台灣可轉債和特別股的報酬分別為 23.8% 和 5.4%，遠優於美國公債，台灣可轉債報酬也較全球投資等級債為高。
除此之外，具有股債雙特性的台灣可轉債波動度僅 4.2%，擁有息收優勢的台灣特別股波動度也僅不到 4%，顯示投資由台灣可轉債、台灣特別股為主的多重資產，更能展現追漲抗跌的投資高效率。
綜合而言，台灣可轉債和特別股兼顧報酬及穩定度，波動性低於全球股票及美國標普 500 指數，但收益表現卻高於許多債券。這類資產特別適合希望在降息循環中，追求穩健收益和抗跌能力的投資人。
台灣可轉債及特別股追漲又抗跌
李奇潭進一步解釋，台灣可轉債因具備「債券轉換股票」的特性，既能參與股市的上漲，也能在股價不如預期時享有債券的保護，這使得可轉債在市場波動時具備更佳的防禦性。以 DRAM 產業為例，近期供需好轉，股價表現亮眼，帶動可轉債價格同步上揚。又如太陽能產業因中國傾銷導致股價持續疲弱，但相應的可轉債仍受債券票面價值保障。
特別股則是一種具備債券特性的股票，與一般股票相比，特別股波動性較低，卻能提供較高的收益潛力，尤其是具備固定配息率和優先配息權，對於追求穩定收益的投資人非常具吸引力。根據統計，台灣特別股的配息率平均約為 4%，且風險報酬比優於台股，甚至遠超美國特別股，這使得台灣特別股成為低風險、高收益的理想投資標的。
台灣可轉債及特別股優勢
看好降息為投資市場帶來的正面效應，日盛投信特別推出「日盛台灣優質多重資產基金」，聚焦台灣法人投資焦點「可轉債、特別股」及台股熱點｢高股息｣等核心收益契機，打造台灣優質收益資產組合，並且透過嚴選高品質、低波動及永續性的標的，以提高勝率和抗跌能力，追求長期年化波動度 (標準差) 預期約 4~5%，亦追求相當於投資等級債券型基金波動度 (標準差) 風險之下，並利用資產配置策略來增強投資效益。(資料來源：日盛投信，2024/08)
面對市場波動與降息環境，台灣的可轉債和特別股成為防禦型資產中的亮點，不僅提供比債券更高的收益，也有助於投資人降低市場風險，提升資產回報率。對於期待在降息循環中抓住機會的投資人而言，這類資產值得列入首選，透過靈活配置的多重資產組合，掌握降息環境的優質收益契機。
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