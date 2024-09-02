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房產

盤點台中低密度重劃區 這區域搶佔優勢

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 10:00

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面積67.34公頃的中央公園是台中城市之肺，也是水湳中央公園特區強勁的發展後盾。(圖:shutterstock)

台中城市蓬勃發展，帶動房市話題不斷，其中低密度重劃區因其稀缺性和優質生活環境，最受關注，也是高端自住客的首選。各大品牌建商無不積極佈局低密度重劃區，推出高端住宅產品、帶動市場質感的提升，在眾多低密度重劃區中，又以水湳中央公園特區以獨特區位優勢、強勁發展潛力，最受高端自住客關注。

67.34 公頃的中央公園，就是水湳中央公園特區最強的發展後盾，龐大綠意給住戶提供超優越的環境，可說是都市核心中空前絕後的綠洲，與其他台中市知名的低密度重劃區，如單元二、單元三、單元五，水湳中央公園特區的規模、綠地覆蓋率、建設動能、發展潛力等，均搶佔優勢。


市場盤點台中低密度重劃區，各具特色亦各有擁護者，尤其是西屯、南屯的單元重劃區，已是高級住宅的代名詞，都有景色開闊、綠覆率高等「標配」優勢單元二有高檔餐飲品牌進駐，單元三緊鄰黎明商圈、享生活機能，單元五則有全國首座的足球運動休閒園區等，水湳中央公園特區則是建設話題最多、鄰近逢甲、中清商圈，生活機能亦不缺乏。

鄰近水湳中央公園特區的愛買水湳店，補足區域生活機能。(圖:業者提供)
鄰近水湳中央公園特區的愛買水湳店，補足區域生活機能。(圖: 業者提供)

從實價登錄來分析，水湳中央公園特區今年上半年成交價已來到每坪 88 萬元，自 2020 年至今漲幅高達 82%，總價 4000 萬元以上的豪宅交易量，今年以來已有 124 筆，遠勝其他重劃區。而七期南側、單元二、單元三、單元五等區域，房價同樣上看 7-8 字頭，但唯有水湳中央公園特區仍在發展基期，且具有百億國際級建設加持，難怪最被富人圈看好。

立足水湳中央公園特區最重要的敦化路上，由帝璟建設推出的「帝璟寬和」全案已近完工，將成為敦化路上最先落成的建案，該案設計上融合「城中之靜，綠中之綠」的理念，從低、中、高層的垂直森林規劃，到天空步道、空橋穿梭其中的設計，無一不體現了建築與自然的完美結合。

不論是建築立面或門廳，都特別選用了產自巴西的竹林綠石材，石材紋路如竹林中的枝葉搖曳，展現墨綠、翠綠、淺綠色彩，在疏密濃淡中勾勒高雅意境，此外，公共設施空間大量採用 Salvatori 義大利石材、天花板更幾乎全採毛絲鍍鈦材質，細節處更體現了帝璟建設對品質的無比重視。值得一提的是，帝璟建設近幾年的作品，皆位在漢翔、敦化路軸線上，展現精準的選地哲學、卓越的品牌理念，還有無與倫比的遠見，再加上品牌推案專注高端住宅市場，平均每三年才推出一案，被客戶認證是「慢工出細活」。

此次「帝璟寬和」即將完工，將以最完美的面貌展現在眾人眼前，眼見為憑的成屋優勢，一登場就震撼水湳中央公園特區，也展現帝璟建設的建築實力，致力打造最具品質和價值的住宅作品。

「帝璟寬和」即將落成，將成為敦化路首棟住宅大樓，此為3D示意圖。(圖:shutterstock)
「帝璟寬和」即將落成，將成為敦化路首棟住宅大樓，此為 3D 示意圖。(圖: shutterstock)

 

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