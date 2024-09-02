(獨家)銀行「限貸令」下 永信建設9月有10%交屋客戶延後到10月才交

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-02 14:38

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高雄建商永信建設 (5508-TW) 今 (2) 日公布最新營收，2024 年 8 月下滑到 5.06 億元，爲 13 個月來新低，月減 53.2%，年減 12.61%。公司指出，8 月營收的下滑屬於正常的客戶避開的農曆七月民俗交屋現象，但真正影響在 9 月的交屋約有 10% 的客戶，因受限於房貸目前貸款不順的不利狀況，將延後到 10 月交屋，這是真正受「限貸令」影響到的客群。

永信建 2024 年 1-8 月營收 75.97 億元，仍創歷史同期新高，年增 1.08 倍。永信建設下半年還有仁武及鳳山等建案完工銷售，對今年市場的剛性需求表示審慎樂觀。

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永信建設主管指出，由於永信建設多屬成屋銷售，也有許多配合房貸眾金融機構，永信方面也在積極協調中，目前已見到的客戶受「限貸令」影響的，先見到的是預訂 9 月的交屋客戶約有 10% 的客戶將因此延後到 10 月，至於 10 月之後的交屋則有待進一步觀察。

永信建設 2024 年上半年營收 60.09 億元，毛利率 47.96%，稅後純益 26.3 億元，每股純益 9.68 元，全年可望大幅超越 2023 年創新高的後純益 27.29 億元，每股純益 12.55 元

永信建設在今年仁武與鳳山三案完工估總銷 65 億元，其中，在鳳山區「繪上品」已在 4 月完工開始銷售，「澄光」、「水律」案也將完工銷售。永信建設在 2024 年預計可供銷售的帳之個案，包含已完工「謙樂」、「禾豐」、「豐華大鎮」、「博萃」、「原旭」、「晴遠」、「詠光」、「R5 新世代」、「繪上品」與將完工之「澄光」、「水律」共 11 案，除去已入帳金額預估總銷售金額超過 100 億元。