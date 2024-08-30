美貿易代表署再延對中國產品徵收301關稅最終決定 稱未來幾天會公布

鉅亨網編譯段智恆綜合外電 2024-08-30 23:30

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根據路透報導，美國拜登政府周五 (30 日) 再次延後宣布美國對中國製電動車、電池、半導體和太陽能電池大幅提高關稅的最終決定，稱將在未來幾天公布決定。

美國貿易代表署 (USTR) 發言人表示，該機構「繼續就時任總統川普在 2018 年和 2019 年對中國商品徵收的關稅的擬議修改做出最終決定」。隨著工作繼續開展，預料將在未來幾天內公布最終決定。

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該份聲明提到：「美國貿易代表處將繼續就針對中華人民共和國與技術轉移、智慧財產權和創新相關的行為、政策和實踐的 301 條款調查中的行動擬議修改做出最終決定。」

據了解，USTR 一開始打算在 8 月 1 日開始對中國電動車徵收 100% 的關稅、對半導體和太陽能電池徵收 50% 的關稅、對鋰離子電池和關鍵礦物、鋼鐵和鋁、船到岸起重機和注射器徵收 25% 的關稅。

但 USTR 在 7 月 30 日將這一決定實施延後到 9 月的某個時候，表示需要更多時間研究來自業界的 1,100 多則公眾評論。該機構曾設下新的最後期限 8 月 31 日，結果本周五發聲明又再延後。

報導指出，是否要鬆綁關稅是美國現任副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人以來，拜登政府做出的首個重大貿易決定。

取消關稅可能會招致共和黨人的批評，稱賀錦麗在競選期間對中國貿易採取更溫和的立場，而川普誓言要對中國進口商品徵收高達 60% 的關稅，但許多產業和一些國會議員對成本上升表示擔憂。