路透：OPEC+可能按計畫從10月開始增產

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-31 02:00

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路透周五 (30 日) 援引六名知情人士消息報導，由於利比亞的石油供應中斷以及石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 一些成員國承諾減產以彌補生產過剩，該組織將繼續按計畫從 10 月份開始提高石油產量，以抵消需求疲軟的影響。

OPEC+8 個成員國計劃在 10 月份將每日產量提高 18 萬桶，這是開始解除最近每日 220 萬桶減產計畫的一部分，同時將其他減產計畫維持到 2025 年底。

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需求成長放緩，尤其是在中國，已經對油價造成了壓力，一些分析師也懷疑 OPEC + 是否會按計畫在 10 月份增產。

不過 6 位 OPEC + 知情人士透露，隨利比亞減產讓油市緊張以及美國聯準會 (Fed) 將在 9 月中旬降息的希望增強，增產計畫仍在繼續。其中一名知情人士稱，需求方面存在許多不確定性，但也存在 Fed 降息將提振經濟成長的希望。

OPEC+、沙烏地阿拉伯政府通訊辦公室和俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 的辦公室沒有立即回覆置評請求。

截稿前，10 月到期的布蘭特原油期貨下跌 1.45%，至每桶 78.78 美元；10 月到期的西德州原油期貨下跌 2.91%，至每桶 73.70 美元。

OPEC + 先前曾表示，如果市場不夠強勁，可能會暫停增產計畫甚至減產。其中兩位知情人士表示，未來的增產幅度將逐月決定。

OPEC + 在 10 月 2 日召開部長級聯合監督委員會 (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC) 會議之前，不會安排任何正式會談。JMMC 可以向 OPEC + 提出建議。