賀錦麗堅守立場：若當選仍會向以色列提供武器 但她稱停戰時間到了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-30 20:55

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美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗周四（29 日）表示，如果她當選美國總統，不會改變向以色列提供武器的政策，並誓言要對美國南部邊境的移民採取更嚴厲的措施。

與拜登總統一樣，她承諾仍會大力支持以色列，拒絕一些民主黨人士的呼籲，即加薩地帶巴勒斯坦人死亡人數眾多，華府應該重新考慮向以色列提供武器的政策。

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她說，她支持一個強大的以色列，但「我們必須達成協議」。

當被問及「是否會改變路線並停止向以色列提供武器」時，賀錦麗回答稱「不」，但她強調，現在是達成停戰和人質交換協議的時候了，是結束這場戰爭的時候了。

賀錦麗的表態令一些反對者感到失望，因為這意味著，如果她打贏總統選戰，美國的外交政策和現在沒兩樣。抗議者稱：「如果副總統對停火感興趣，必須支持立即停止開火。」

這次賀錦麗接受《CNN》專訪，是她成為民主黨總統候選人以來首次接受主流媒體採訪。這次專訪在美東時間周四晚間 9 時（台灣時間周五上午 9 時）播出。

目前距離 11 月 5 日投票日，只剩下兩個多月的時間了，賀錦麗正試圖展現她對熱點問題的掌控，並讓選民了解她的立場。

此外，賀錦麗還表示，會繼續推動全面邊境立法，以收緊進入美國的移民，並發誓要「執行我國的法律」，反對越境。

她還提到，如果她擊敗前總統川普，她準備挑選一名共和黨人士入閣。