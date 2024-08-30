〈房產〉房貸鬧錢荒限縮房貸衝擊 全台房市8月明顯降溫年、月雙減

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-30 12:42

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永慶房產集團統計內部成交資料顯示、8 月房市交易量較 7 月量縮 23%，年減 8%，減幅明顯。與 7 月相比，台北月減 18%，新北與新竹縣市都減少 26%，桃園與高雄均月減 28% 最多，台中月減 22%，台南則減少 15%。

形成此一交易狀況原因，永慶房產集團分析 8 月初爆發全球股災，台股暴跌 1800 點後展開強勁反彈，持續呈現高檔震盪格局，消費者信心指數也創四年新高，房市需求仍穩定。不過，近期各銀行房貸逼近滿水位，加上央行下達房貸「減降令」，房貸審核趨嚴、利率拉高、成數降低、排隊等撥款狀況頻傳，房貸鬧錢荒限縮房貸讓民眾對購屋態度轉趨謹慎，放緩購屋腳步。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，8 月因適逢傳統民俗月與暑假出遊旺季，排擠看屋、購屋行程，原本就是房市淡季，但對房市交易殺傷力最強的仍是近期的銀行「限貸令」，銀行「以價制量」挑選客戶、排隊撥款、貸款利率上調、成數下降等方式讓房貸減量，而這波銀根緊縮的狀況恐怕短時間內無法舒緩，衝擊民眾購屋信心，購屋態度轉趨觀望，8 月交易量明顯呈現上半月穩定、下半月逐周遞減的狀況。

若與去年 8 月同期相比，陳金萍說明，全台房市交易量年減 8%，台中是唯一年增的都會區，較去年同期年增 2%，其餘六大都會區均量縮。其中，台北年減 12%，新北量縮 7%，桃園年減 11%，新竹縣市減少 13%，台南與高雄則分別年減 2% 與 18%。

陳金萍指出，根據內政部最新統計，今年 1-7 月全台建物買賣移轉棟數 21.05 萬棟，年增 27.9%，且今年前七月交易量已達去年全年建物買賣移轉棟數的七成左右，今年「量增」格局應無懸念，但房貸鬧錢荒的狀況年底前難有轉圜空間，將影響今年房市交易量表現，建物買賣移轉棟數年增率預期後續將逐月收斂。

此外，須特別留意的是，美國總統大選、地緣政治衝突持續影響全球經濟，國內經濟也難置身事外，而央行仍有再祭出第七波選擇性信用管制的可能，都是影響未來房市表現的變數，有待持續觀察。

而住商機構統計旗下成交狀況後發現，全台交易量月減少 28.4%，較去年同期減少 17.4%，區域表現呈現全面蕭條。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，市場缺乏供給狀況依舊，本月開始限貸令上路後災情頻傳，同時新青安審核難度更高，投資者見苗頭不對多暫避風頭，自用客戶見中央對於限貸態度莫衷一是，也很難有進一步作法，影響本月交易，第一線狀況慘淡。

住商機構統計，各區表現上，由於去年 8 月新青安上路引爆購屋熱潮，相較今年市場變化不斷，各都會除台中外，均呈現雙減，北市月減 36.6%，年減 22.9%，新北市月減 23.3%，年減 18.3%；桃園市月減 26.6%，年減 23.3%，台中月減 16.1%，年增 3.2%，台南月減 25.1%，年減 5.8%，高雄月減 36.5%，年減 28.8%，徐佳馨表示，今年打房政策主軸轉往緊控銀根，許多銀行房貸庫存已經滿水位，各地災情頻傳，雖有壽險業者、信合社與農漁會等管道，但在目前中央對貸款態度呈現多頭馬車，恐怕不利下半年整體交易。