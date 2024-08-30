〈房產〉蛋白區的逆襲 這兩區域買氣大增成交價倍數飆漲

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-30 11:16

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2024 上半年房市受到新青安房貸、台股創新高激勵，買氣火熱，連過去「草比人高、狗比人多」的地方也紛紛開紅盤。根據市調機構統計，2024 上半年全台各行政區交易量對比去年同期，顯非七都房市也逐漸崛起，像是成長最多的區域就由七都之外的嘉義朴子奪冠，同時，嘉義朴子與基隆暖暖區成交價倍增。

嘉義朴子台積電 (2330-TW) 宣布落腳後，房市大受鼓舞，2024 年上半年交易量暴增 6 倍、房價也呈翻倍增長。

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今年上半年房市熱區大爆冷門，由嘉義朴子奪冠，上半年交易近千件，對比去年同期暴增 6 倍，該區自台積電宣布於嘉科設廠，帶動區域房市起飛，尤其新建案「AI 世界城」更一口氣挹注逾 800 戶交易，不僅如此，房價也由 1 字頭衝上 3 字頭，成為全台上半年房市大黑馬。居次的高雄前金同樣受惠科技題材助攻，上半年在輝達宣布進駐亞灣後，交易量對比去年同期成長 2 倍，新建案更叩關 6 字頭，創區域新高，讓該區房價短短一年內大漲 8 成。

接著為新竹新豐，新竹在竹北、東區房價坐 8 望 9 下，首購族向外出走到蛋白區，締造新豐上半年成交量年增 2 倍。同為房市黑馬的還有雲林虎尾，上半年有超過 400 件交易，對比去年翻倍增長，雲林近年積極推動高科技產業園區，尤其虎尾具中科虎園區及高鐵，在就業人口與交通建設加持下，助漲虎尾高鐵特區買氣增溫。

房市熱區少不了的還有近年常勝軍高雄楠梓，上半年成交超過 3000 件，自台積電宣布設廠，帶動北高雄房市買氣一飛沖天，連同一旁的橋頭也上榜，上半年交易量破千件，兩區建案如雨後春筍般冒出，吸引投資置產族卡位佈局。第六名則為七都之外的基隆暖暖，今年上半年成交量 457 件，受惠今年初基隆捷運第一階段核定，不僅帶動該區交易量，新建案更躍上 5 字頭，使房價長期處於低點的基隆身價三級跳。