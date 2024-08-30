〈房產〉找人頭給小小甜頭 房仲：借名登記風險高還藏詐騙

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-30 11:42

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政府全力清查搶「新青安」優惠貸款的亂象，已查獲有違規的案例，對於借名登記狀況，永慶房產專家指出，千萬不要因為朋友請託或一點人頭報酬，就答應讓別人把房子登記在自己名下，除了要擔心被查緝後，影響個人信用評分與未來權益，還可能被設局詐騙，從此揹上巨額貸款，得不償失。

永慶房屋業管部協理陳賜傑提醒，過去曾有受害人讓朋友將房子借名登記在自己名下，沒想到卻遭到朋友欺騙，不只利用受害人的信用換得更好的貸款條件，還做高房價向銀行超貸，繳款時卻人間蒸發。因此在本案例中，相當於受害人需要支付所有貸款，若不繳款房子就會被法拍，除了影響受害人的信用之外，因為當初詐騙人以不合理高價購屋，使貸款總額更超出市價，即使賣房也不夠付。

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陳賜傑表示，真的不要以為房子登記在自己名下就安全，相信有很多單純的民眾，抱持著相信朋友、幫助朋友的心態借出人頭，甚至還能小賺一筆報酬，但卻小看其中的風險。首先，因為人頭不是實際購買人，可能無法掌握屋況與房價的所有資訊，或許就給了有心人機會，可以用 AB 約做高房價超貸。未來房屋轉手若有獲利，人頭也是名義上的納稅人，還可能面臨鉅額房地合一稅。

其次，若是實際購買人繳不出貸款，登記名義人也無法負擔，房子恐怕就會被法拍，如果法拍價格不如當初貸款總額，還得揹負債務，就會影響登記名義人的信用，未來若有急用錢或申請貸款的時候，信用不良可能會增加難度。

另外，借名登記如果牽涉做高房價，向銀行超貸、造假實價登錄等行為，登記名義人也可能被認定為共犯，觸犯《刑法》使公務人員登載不實、偽造文書、詐欺等罪。一旦被查獲，除了刑事責任，因為有詐騙銀行貸款的意圖，也可能被銀行追討不當得利的價額，甚至要求立刻立刻還清房貸，並註記有超貸紀錄，成為銀行往來的黑名單。