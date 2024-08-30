〈房產〉中信房屋統計8月房市交易件數年月雙下滑 成交難度增高中

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-30 09:20

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中信房屋統計內部成交件數，2024 年 8 月全台交易量相較於上月減少約 16.4%，較 2023 年年同期減少約 2.5%。進一步觀察六都的成交量變化數據，台北市月減 22.9%、年減 3.9%，衰退最嚴嚴重，中信房屋總經理張世宗指出，買賣雙方存在認知差異，導致成交難度提高，交易週期拉長，進一步壓縮了市場交易量。

張世宗指出， 8 月正值民俗月，許多民眾都會盡量避開此期間進行買房或交屋，再加上銀行限貸令及股市震盪的衝擊，購屋民眾變得更加謹慎，市場觀望氛圍加重，看屋人潮大幅減少，交易量自然也隨之下降。另一方面，鑒於通膨預期、台商回流資金解封、美國降息在期等利多因素，不少屋主對市場前景仍持樂觀態度，造成買賣雙方存在認知差異，導致成交難度提高，交易週期拉長，進一步壓縮了市場交易量。

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張世宗指出，現在很多銀行已經自主升息、自主限貸，購屋民眾「求貸無門」，解約現象頻發，成屋交易量已出現緊縮徵兆，另外，台灣央行 9 月將召開第三季理監事會議，不排除祭出第七波選擇性信用管制的可能，這也為後市發展增加了更多不確定性。整體而言，從現在到年底的市場氛圍恐怕不如去年同期那麼熱絡，交易量的年減幅度恐將加大。若狀況持續，賣方市場有可能逐步轉變為買方市場，房價漲勢也會有所趨緩。

觀察區域表現，六都交易量增減互見，其中以台北市和桃園市的減幅最多、皆在兩成以上，而同樣位於大台北生活圈的新北市則與上個月持平。對此，張世宗表示，台北市的房價位於全台之最，購屋門檻相對較高，購屋民眾需要的貸款金額亦較大，銀行收緊房貸資金後，許多自備款有限的購屋民眾被迫延宕置產計劃，直接導致台北市交易量縮減。至於桃園市，除同樣面臨房貸問題外，屋主惜售、市場供給量減少也是使得交易量下滑的重要因素。反觀新北市，在強勁剛需的支撐下，市場交易量仍能維持一定水準。