〈房產〉台南這兩路段最受歡迎 以三大優勢吸引自住客入主

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-29 18:32

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2024 年上半年全台房市熱，台南成交量更是比去年同期上漲 40.5%，居六都之冠。房仲業者依據實價登錄資料，進一步盤點台南市 2024 年上半年五大熱門購屋路段發現：交易量第一、第二的「開元路」、「中華東路二段」不僅路段短，且都具有商圈、交通優勢，且與鄰近商圈同性質物件相比，價格相對親民，在未來捷運藍線帶動下，後市持續看俏。

台南市上半年熱門交易路段以北區「開元路」的 60 件居冠，台慶不動產大橋站前店東陳俞安指出，開元路連接北區、東區、永康區，是舊台南縣到台南市的必經路段之一，往返市區相當便利，距離火車站也僅 5-10 分鐘車程，加上開元商圈生活機能相當不錯，又鄰近奇美醫院、成大醫院，醫療資源豐富，近年來一直是熱門交易路段。

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「開元路」物件以大樓為主，目前每坪平均單價約 25-30 萬元之間，鄰近的東橋商圈，同樣以大樓為主，每坪單價則上看 35 萬元，相比下開元路大樓價格相對實惠，且鄰近醫院許多醫護族群都會考慮在此路段置產，一來生活便利、二來通勤上班也方便。此外，開元路也鄰近成功大學，部分投資出租族群也會此購屋，市場交易十分熱絡。

東區的「中華東路二段」，上半年交易量以 57 件位居第二，台慶不動產台南中華南紡加盟店東楊順森表示，該路段位於虎尾寮、後甲商圈之間，生活便利。加上鄰近南紡夢時代，能夠提供百貨購物機能，未來台南捷運藍線也會經過該路段，且台南副都心計畫也緊鄰中華東路、潛力十足，吸引許多年輕族群、通勤族在此置產。

楊順森說，「中華東路二段」長度不到一公里，交易量卻能衝上第二，主要因素是未來發展性強。當地目前可供開發的土地並不多，主要以屋齡 30 年左右的中古大樓為主，每坪平均單價約 25-30 萬元，與南紡夢時代一路之隔的平實重劃區動輒 50、60 萬元預售屋相比，價格算是相當實惠，若未來捷運通車，位於百貨公司、副都心的地段，勢必會更吸引人潮入住。